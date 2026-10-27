بارش نخستین باران پاییزی به صورت نقطه ای و پراکنده در آبادان و خرمشهر آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان هفته ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر سازمان هواشناسی خوزستان گفت: تا روز چهارشنبه با گذر موج ضعیفی، ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: از روز پنجشنبه استان بتدریج تحت تاثیر سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: در این مدت با توجه به میزان وزش باد احتمال گردوخاک محلی و موقتی نیز در برخی نقاط بویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی مورد انتظار است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۳۶ درجه و کمترین دما ۲۱ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا ۲۶ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۵۰ درصد گزارش شده است.