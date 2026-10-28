برداشت خرمای دیمی و ارگانیک از نخلستان‌های منطقه چاه عروس بخش ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: ۴۵۰ نخل خرما در نخلستان‌های این منطقه وجود دارد و پیش بینی می‌شود از هفت هکتار خرمای به بار نشسته در این منطقه، بیش از هفت تن محصول برداشت شود.

مجید علی‌نقی‌پور افزود: کشت نخل‌ها به‌صورت ارگانیک و بدون استفاده از سموم شیمیایی انجام شده است و به علت بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی منطقه، این درختان به‌صورت دیم و بدون نیاز به آبیاری کشت می‌شوند.

وی گفت: با حمایت بیشتر مسئولان، می‌توان میزان برداشت خرما در این منطقه را به بیش از ۲۰ تن در سال افزایش داد.

شهرستان آران و بیدگل بیش از ۱۲ هزار هکتار باغ و مزرعه دارد.