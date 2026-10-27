به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حاجی پور اظهار کرد: با تلاش دفتر حراست برق شوشتر و بازرسی‌های انجام شده، استفاده این محل‌ها از دستگاه‌های رمز ارز غیر مجاز تایید و پس از گرفتن حکم قضایی عملیات جمع آوری این دستگاه‌ها با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.

وی افزود: در این محل‌ها تعداد ۱۴ دستگاه ماینر غیر مجاز کشف گردید که انشعابات غیرمجاز این محل‌ها قطع و جمع آوری شد، همچنین دستگاه‌ها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

مدیری توزیع برق شوشتر تصریح کرد: شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیر مجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.