به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۵ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

کارشناسانِ مأمور از سوی سازمان ملل می‌گویند آتش‌بس در غزه مانع ارتکاب نسل‌کشی از سوی اسرائیل نشده است

اندونزی می‌گوید کاهش صادرات گاز به سنگاپور در چارچوب محدودیت‌های قراردادی است و متعهد می‌شود به تعهدات خود پایبند بماند

ائتلاف سعودی در پی حمله به فرودگاه ریاض، تأسیسات موشکی حوثی‌ها را هدف قرار داد

بانکوک پست

در حالی که شمارش معکوس برای انتخابات اسرائیل آغاز شده، نتانیاهو و رقبایش بر سر موضوع ایران به یکدیگر حمله می‌کنند

مالایی میل

تایلند برای کمک به یک میلیون خانوار، یارانه ۱.۵ میلیارد دلاری برای انرژی خورشیدی در نظر گرفته است

استار مالزی

تایلند برای ۱۴ استان جنوبی کشور هشدار بارش شدید باران و سیل صادر کرد

وزیر خارجه مالزی: مالزی متعهد به ارائه ۲۵ میلیون دلار کمک بازسازی به غزه شده است

مالزی همکاری‌های منطقه‌ای را برای تأمین امنیت تنگه مالاکا افزایش می‌دهد

آتش‌سوزی‌های جنگلی اندونزی باعث افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای می‌شود

تعداد کانون‌های آتش‌سوزی در اندونزی با کاهشی بیش از نصف، به ۱۴۷ مورد رسید

ایران می‌گوید آمریکا در مورد مذاکرات «جدی» نیست و ادعا‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای را رد می‌کند

فری مالزی تودی

سازمان‌های مردم‌نهاد اندونزی قصد دارند علیه شرکت‌های سنگاپور؛ مالزی در مسئله مه دود شکایت تنظیم کنند

دولت مالزی برای تصمیم‌گیری در مورد مسئله هسته‌ای، یک بازه زمانی ۱۲ ماهه تعیین کرد.

نیو استریت تایمز

یک سازمان غیردولتی اندونزیایی مدعی است ۲۱ شرکت مرتبط با مالزی در آتش‌سوزی‌های جنگلی دست داشته‌اند

بریتا هاریان

بیش از ۴۳۰۰ هکتار از جنگل‌ها و زمین‌های اندونزی هنوز در حال سوختن هستند

برناما

رئیس‌جمهور: ایران آماده برداشتن گام‌هایی در جهت همکاری‌های منطقه‌ای و حل‌وفصل اختلافات است

آسترو آوانی

اسماعیل بقایی: نتایج انتخابات اسرائیل هیچ تاثیری بر ایران ندارد