به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دویست‌وچهلمین اجتماع شبانه مردم شهرستان پاکدشت، شرکت‌کنندگان با اشاره به اهمیت حضور فعال در میادین، بر ضرورت مقابله با جنگ‌های روانی و توطئه‌های دشمن تأکید کردند. حاضران ضمن تأکید بر حفظ وحدت و انسجام ملی، حضور در سنگر‌های اجتماعی و خیابان‌ها را راهکاری مؤثر برای باطل کردن نقشه‌های دشمن و تضمین امنیت و اقتدار کشور دانستند.