مردم ولایتمدار شهرستان قدس در دویست‌وچهلمین شب از اجتماعات خود، با حضور گسترده در خیابان‌ها، پیام ایستادگی و ناامیدی دشمن در برابر اراده ملت ایران را صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دویست‌وچهلمین اجتماع شبانه مردم شهرستان قدس با حضور پرشور شهروندان در خیابان‌ها برگزار شد. حاضران در این نشست، با نمایش اقتدار ملی و همبستگی اجتماعی، ثابت کردند که ملت ایران در تمامی عرصه‌ها، دشمن را ناامید کرده و هرگونه توطئه را با اقتدار پاسخ خواهند داد. این اجتماعات که نشان‌دهنده اراده پولادین مردم است، بار دیگر بر شکست طرح‌های دشمن در برابر وحدت ملت تأکید کرد.