مردم شهرستان پردیس در دویست‌وچهلمین نشست شبانه خود، با تمرکز بر مفاهیم هفته پدافند غیرعامل، بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و هوشیاری در برابر جنگ‌های روانی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان پردیس در دویست‌وچهلمین شب اجتماع خود، بر حفظ اتحاد و همدلی به‌عنوان مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر تهدید‌ها و جنگ روانی دشمن تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان، حضور مستمر مردم در صحنه را نشانه انسجام ملی و عزم عمومی برای دفاع از امنیت و اقتدار ایران دانستند و بر ضرورت پرهیز از تفرقه و تقویت اعتماد و همدلی میان آحاد جامعه تأکید کردند.

هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل، نقش مشارکت مردمی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، افزایش آمادگی در شرایط بحرانی و مقابله با شایعات نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این اجتماع بود.

حاضران تأکید کردند که حفظ وحدت، هوشیاری در برابر جنگ روانی و همراهی مردم و مسئولان، زمینه‌ساز عبور از چالش‌ها و تقویت امنیت و آرامش جامعه است.