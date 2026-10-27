در دویست‌وچهلمین ایستگاه از اجتماعات شبانه مردم پیشوا، میدان شهید چمران شاهد تجلی همبستگی ملی و حمایت مقتدرانه از آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان پیشوا در شب دویست و چهلمین اجتماع شبانه خود، با حضور در میدان شهید چمران، بر تداوم همبستگی، اتحاد ملی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

میدان شهید چمران پیشوا در این اجتماع شبانه میزبان شهروندانی بود که با حضور خود، بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید کردند. در این گردهمایی، حاضران با ابراز همدلی و همراهی، بر ضرورت حفظ روحیه همبستگی اجتماعی و تداوم حضور مردم در صحنه تأکید کردند.

اجتماعات شبانه مردم پیشوا در میدان شهید چمران، در ادامه گردهمایی‌های روز‌های گذشته برگزار می‌شود و بستری برای ابراز دیدگاه‌ها، همدلی و تأکید بر وحدت میان اقشار مختلف مردم فراهم کرده است.