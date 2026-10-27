وزیر امور خارجه عمان گفت : امروز ایران یک واقعیت است، با ۹۳ میلیون نفر جمعیت و سه هزار سال تاریخ و تقریباً نیمی از سواحل خلیج فارس؛ هرگونه ساختار امنیتی بدون مشارکت ایران ممکن نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان تأکید کرد که هرگونه ساختار امنیتی بدون مشارکت ایران ممکن نیست.

وی افزود : به جای ایجاد یک ساختار امنیتی واقعی برای حفظ روابط باثبات میان هشت کشور خلیج فارس، نظام منطقه‌ای بی‌ثباتی شکل گرفته که بر این تصور کاملاً نادرست استوار است که میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس خصومتی بنیادین وجود دارد.

وزیر خارجه عمان تاکید کرد: امروز ایران یک واقعیت است، با ۹۳ میلیون نفر جمعیت و سه هزار سال تاریخ و تقریباً نیمی از سواحل خلیج فارس. هرگونه ساختار امنیتی در خلیج فارس که ایران را دربر نگیرد، ذاتاً بی‌ثبات و از اساس معیوب است.

وی گفت : کشورهای منطقه باید مسئولیت طراحی، توسعه و اجرای ساختار امنیتی جدید را خود بر عهده بگیرند و پیش از آنکه راه‌حل‌های دیگری از خارج بر منطقه تحمیل شود، گفت‌وگوهای فراگیر منطقه‌ای را آغاز کنند.