به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع، شرکت‌کنندگان با اشاره به تداوم این سلسله نشست‌ها، بر این نکته تأکید کردند که حضور مقتدرانه مردم در میادین، مانعی محکم در برابر هرگونه ماجراجویی‌های جدید دشمن در سایه خلاء‌های موجود خواهد بود.

حاضران در این مراسم ضمن اشاره به شعار «پیشگیری مقدم بر درمان است»، تأکید کردند که ملت ایران همواره با هوشیاری و حضور در عرصه‌های اجتماعی، از بروز بحران‌ها پیشگیری کرده و با تقویت وحدت و اقتدار، امنیت و آرامش جامعه را تضمین می‌کنند.