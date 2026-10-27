در دویست‌وچهلمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان، شرکت‌کنندگان بر ضرورت حفظ استقلال، عزت و قدرت بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات و معادلات منطقه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اجتماع، شرکت‌کنندگان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر قدرت بازدارندگی و توان دفاعی کشور تأکید کردند.

حاضران همچنین با ابراز خرسندی از توجه قدرت‌های جهانی به جایگاه راهبردی ایران، این موضوع را نشانه‌ای از اقتدار و ظرفیت‌های ملی کشور دانسته و بر ضرورت حفظ عزت، استقلال و اقتدار ایران تأکید کردند.