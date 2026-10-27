به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هفتادمین آیین توپ طلا، در شهر لندن برگزار شد؛ لیونل مسی، لامین یامال، هری کین و کیلیان امباپه، ۴ نامزد نهایی توپ طلای فوتبال در سال ۲۰۲۶ بودند.

در پایان این آیین، هری کین، ستاره ملی‌پوش انگلیس و بایرن مونیخ، سرانجام موفق شد که نخستین‌بار برنده توپ طلا شود و جایزه خود را از دست رونالدو، ستاره سال‌های نه‌چندان دور برزیل دریافت کند.

هری کین، اولین بازیکن انگلیسی پس از مایکل اوون در سال ۲۰۰۱ است که برنده توپ طلا می‌شود؛ عملکرد کین که او را امسال به توپ طلا رساند، ۶۵ مسابقه، ۷۳ گل، ۸ پاس‌ گل، قهرمانی بوندس‌لیگا و جام حذفی آلمان، آقای گل بوندس‌لیگا، ۱۲ گل برای برای انگلیس و سومی جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

او چهارمین بازیکن از بایرن مونیخ است که توپ طلا را به دست می‌آورد. پیش از هری کین، گرد مولر، فرانتس بکن‌بائر و کارل هاینتس رومینیگه، این افتخار را به دست آورده‌اند؛ این ششمین توپ طلایی است که در تاریخ باشگاه بایرن مونیخ به دست آمد.

رده‌بندی نهایی توپ طلای فوتبال در سال ۲۰۲۶ به این ترتیب بود: هری کین ـ کیلیان امباپه ـ لامین یامال ـ رودری هرناندز ـ لیونل مسی ـ خویچا کواراتسخلیا ـ عثمان دمبله ـ ارلینگ هالند ـ مایکل اولیسه و فابیان رویز.

همچنین، الکسیا پوتیاس، بازیکن ملی‌پوش اسپانیا نیز به عنوان بهترین بازیکن زن در سال ۲۰۲۶ انتخاب و برنده توپ طلا در بخش زنان شد.

لیونل مسی در ۳۹ سالگی به مسن‌ترین بازیکنی تبدیل شد که در جمع ۱۰ نفر برتر برای توپ طلا قرار می‌گیرد و حد نصاب جان‌ لوئیجی بوفون در سال ۲۰۱۷ را پشت سر گذاشت؛ مسی ترجیح داد در این آیین حضور نیابد تا بزرگترین غایب آن باشد.

لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا و ملی‌پوش اسپانیا، سومین بار برنده جایزه بهترین استعداد جوان در سال ۲۰۲۶ شد؛ همچنین، ویکی لوپز نیز برنده جایزه بهترین استعداد جوان زنان در سال ۲۰۲۶ شد.

لوئیس دلافوئنته که موفق شد با اسپانیا قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶ شود، عنوان برترین مربی سال در بخش مردان را به دست آورد. همچنین، پر رومرو، سرمربی بارسلونا به عنوان برنده جایزه بهترین مربی سال زنان انتخاب شد.

اونای سیمون، سنگربان ملی‌پوش اسپانیا که نقش پررنگی در قهرمانی لاروخا در جام جهانی داشت، بالاتر از تیبو کورتوآ، داوید رایا، امیلیانو مارتینز و سافانوف، عنوان برترین دروازه‌بان سال ۲۰۲۶ را در بخش مردان و همچنین، کاتا کول، دروازه‌بان بارسلونا، عنوان برترین سنگربان در بخش زنان را به دست آوردند.

بوکایو ساکا، ستاره ملی‌پوش فوتبال انگلیس و آرسنال نیز برنده جایزه سوکراتس سال ۲۰۲۶ برای فعالیت‌های انسان‌دوستانه و اجتماعی شد.

پاری‌سن‌ژرمن که در فصل اخیر موفق به کسب دومین عنوان قهرمانی متوالی خود در لیگ قهرمانان اروپا شده بود، عنوان برترین تیم سال مردان را به دست آورد؛ همچنین، بارسلونا که در فصل گذشته، ۴ عنوان قهرمانی از جمله لیگ قهرمانان اروپا را برد، عنوان بهترین تیم سال زنان را از آن خود کرد.

هری کین، سرگروه ملی‌پوش انگلیس و بایرن مونیخ، همچنین جایزه گرد مولر را به عنوان بهترین گلزن لیگ‌های اروپایی در سال ۲۰۲۶ به دست آورد؛ شارلین کورال، مهاجم ۳۵ ساله و مکزیکی پاچوکا نیز به عنوان بهترین گلزن سال در بخش زنان انتخاب شد.