وزیر نیرو وارد بلاروس شد و مورد استقبال معاون وزیر نیروی این کشور و سفیر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علی‌آبادی وارد بلاروس شد و مورد استقبال آنوشنکو، معاون وزیر نیروی این کشور و محسن امیدزمانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

وزیر نیرو با هدف توسعه روابط دو جانبه، تقویت دیپلماسی انرژی و گسترش همکاری‌های ایران و بلاروس در حوزه آب، برق و انرژی‌های پاک، عازم کشور بلاروس شده است.

این سفر، فرصتی برای توسعه روابط دو جانبه و تقویت همکاری‌ مشترک در عرصه‌های آب، برق و انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و فنی است.