مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان از ارتقای فناوری ۶ سایت ارتباطی روستایی استان به نسل چهارم شبکه تلفن همراه خبرداد و گفت: بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر از ساکنان این مناطق از خدمات اینترنت پرسرعت برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهاب حیدری با اشاره به ارتقای فناوری ۶ سایت ارتباطی روستایی لرستان به نسل چهارم شبکه تلفن همراه گفت: بیش از سه هزار و ۳۰۰ نفر از ساکنان روستا‌های تملیه شهرستان سلسله، مختارآباد دلفان، کوره‌دشت و بره‌کلک کوهدشت و پیر امام و گردنه گله‌بادوش الیگودرز از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

وی افزود: برای اجرای این طرح در مجموع ۴۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات طرح ملی توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان ادامه داد: توسعه دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی می‌تواند زمینه تسهیل امور روزمره، دسترسی بهتر به خدمات آموزشی و تقویت فعالیت کسب‌وکار‌های اینترنتی را فراهم کند.

حیدری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی، بهبود کیفیت خدمات دیجیتال و کاهش شکاف ارتباطی میان مناطق شهری و روستایی را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.