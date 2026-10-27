به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در پیام تسلیت به محمد آشوری، استاندار هرمزگان، برای آن بانوی مومنه، آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای عموم بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمد آشوری

استاندار محترم هرمزگان؛

درگذشت والده مکرمه را به جناب‌ عالی و خانواده محترم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مومنه، آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای شما و خانواده ارجمند و عموم بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت دارم.

مادر، سرچشمه مهر و فداکاری و پناهگاه عاطفی فرزندان است؛ امید که یاد مهر و محبت‌های بی‌دریغ آن مرحومه در کنار الطاف الهی، مایه تسلی خاطر شما و خانواده معزز باشد.