مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی گفت: طی برگزاری این اردوی جهادی ، ۳ هزار و ۷۳۱ نفر از خدمات ویزیت و بینایی‌سنجی بهره‌مند شده‌اند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجید الهی‌راد ضمن اعلام پایان اردوی جهادی گروه بینایی‌سنجی کیمیاگران در استان خراسان شمالی افزود: گروه جهادی کیمیاگران از ۲۳ مهرماه فعالیت خود را در خراسان شمالی آغاز کرد و با حضور در تمامی شهرستان های استان و برپایی اردو‌های جهادی در ادارات کمیته امداد، خدمات رایگان بینایی‌سنجی را به مددجویان و نیازمندان ارائه داد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی با اشاره به مجموع خدمات ارائه‌شده از ابتدای فعالیت این قرارگاه در استان گفت: طی برگزاری این اردوی جهادی ، ۳ هزار و ۷۳۱ نفر از خدمات ویزیت و بینایی‌سنجی بهره‌مند شده‌اند و برای ۳ هزار و ۴۵۰ نفر نیز عینک تجویز شده است.

الهی‌راد ادامه داد: افراد نیازمند به عینک، فریم و قاب موردنظر خود را در محل برگزاری اردو انتخاب کرده‌اند و عینک‌های تجویزشده پس از آماده‌سازی، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: مجموع هزینه انجام‌شده برای ارائه این خدمات، ۲۹ میلیارد و ۳۲۷ میلیون ریال بوده است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی و گروه جهادی کیمیاگران تأمین شد.

الهی راد همچنین از شناسایی ۸۰ نفر از مددجویان دارای بیماری‌های چشمی در جریان معاینات خبر داد و گفت: با معرفی این افراد از طریق مددکاران ، روند درمان آنان تا حصول بهبودی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در آخرین روز فعالیت این گروه جهادی در شهر لوجلی افزود: با حضور دانش‌آموزان مدارس این شهر به‌صورت گروهی در محل برگزاری اردو ، خدمات بینایی‌سنجی برای آنان نیز انجام و برای برخی از دانش‌آموزان عینک تجویز شد که پس از آماده‌سازی در اختیارشان قرار می‌گیرد.

اردوی جهادی گروه کیمیاگران با همکاری قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، با هدف ارائه خدمات رایگان بینایی‌سنجی و کمک به تأمین عینک موردنیاز مددجویان و سایر نیازمندان در شهرستان‌های خراسان شمالی برگزار شد.