به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام تبریک حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور به این شرح است:

قهرمانی زودهنگام ملی‌پوشان کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در قزاقستان، جلوه‌ای درخشان از اراده پولادین، همت بلند، خودباوری ملی و ظرفیت کم‌نظیر جوانان برومند ایران اسلامی است که بار دیگر نام پرافتخار میهن عزیزمان را بر بلندای افتخار و سربلندی نشاند.

این پیروزی ارزشمند که در پرتو درخشش کشتی‌گیران غیور کشورمان و کسب نشان‌های رنگارنگ در وزن‌های مختلف رقم خورد، افزون بر آنکه ثمره تلاش خستگی‌ناپذیر ورزشکاران، مربیان و گروه فنی و حاصل برنامه‌ریزی و مجاهدت مجموعه ورزش کشور است، نمادی از حقیقتی امیدآفرین نیز به‌شمار می‌رود؛ اینکه هرگاه ایمان، اراده، انضباط، خودباوری و تلاش جمعی در کنار یکدیگر قرار گیرند، قله‌های افتخار دست‌یافتنی خواهند شد.

تداوم این افتخارآفرینی در امتداد قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال کشورمان، نویدبخش رویش نسلی توانمند، باانگیزه و آینده‌ساز است؛ نسلی که با تکیه بر استعداد ایرانی، روحیه پهلوانی و عزم راسخ خویش، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های بین‌المللی به اهتزاز در می‌آورد و جلوه‌ای شایسته از عزت، اقتدار و سربلندی ملت بزرگ ایران را به نمایش می‌گذارد.

اینجانب، ضمن تبریک این موفقیت غرورآفرین به ملت شریف ایران، مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، جامعه بزرگ ورزش کشور، خانواده‌های گران‌قدر قهرمانان، گروه فنی و همه دست‌اندرکاران این حماسه ورزشی، از درگاه خداوند متعال، دوام توفیق‌ها، عزت روزافزون و سربلندی فرزندان غیور ایران اسلامی را در همه میدان‌های افتخارآفرینی مسئلت دارم.

امید است به برکت الطاف الهی و در سایه همت و خودباوری جوانان این سرزمین، شاهد تداوم درخشش قهرمانان ایران اسلامی و اهتزاز پیوسته پرچم پرافتخار کشورمان ایران مقتدر و سرافراز در عرصه‌های جهانی باشیم.