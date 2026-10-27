وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان عضو حقیقی شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این انتصاب در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور در پیشبرد هدف‌های علمی و پژوهشی این مرکز صورت گرفته است.

از دیگر اعضای این شورا می‌توان به افرادی مانند استادان محمد کاظم موسوی بجنوردی، محمد علی موحد، سید مصطفی محقق داماد، ژاله آموزگار، غلامحسین ابراهیمی دینانی و بهاءالدین خرمشاهی اشاره کرد.

پیش از این نیز مفاخری مانند مرحوم عباس زریاب خویی، مرحوم عبدالحسین زرین‌کوب و مرحوم داریوش شایگان، عضو این شورای عالی بودند.