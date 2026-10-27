فرمانده انتظامی شهرستان سملقان در خراسان شمالی از شناسایی و دستگیری متهم به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی یک شهروند به مبلغ ۴۶ میلیون تومان و بازگرداندن وجه به حساب مالباخته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ "عیسی خدایی" گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی یکی از شهروندان، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت .

وی افزود: بررسی دوربین‌های مداربسته لوازم‌التحریرفروشی‌ها نشان داد زن جوان متهم با مراجعه به مغازه‌ها و طرح ادعای داشتن چند فرزند و مشکلات مالی، اعتماد فروشندگان و مشتریان را جلب کرده و پس از خرید مشتری، با اطلاع از رمز کارت بانکی شاکی، کارت وی را بدون اطلاعش برداشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان سملقان با بیان اینکه متهم در فرصتی مناسب و با مراجعه به محل‌های فاقد دوربین مداربسته، از طریق دستگاه پوز اقدام به انجام تراکنش و برداشت از حساب شاکی کرده و در مجموع ۴۶ میلیون تومان وجه به این شیوه برداشت کرده است، افزود: با پیگیری‌های پلیسی و هماهنگی قضایی، متهم شناسایی و به پلیس احضار شد و وجوه برداشت‌شده به حساب مالباخته بازگردانده شد.