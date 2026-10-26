مینا نجف‌نیا، کارآفرین ایلامی با تکیه بر هنر چرم‌دوزی و آموزش این حرفه، زمینه اشتغال ۱۷۵ نفر را در استان‌های ایلام و خوزستان فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مینا نجف‌نیا، بانوی کارآفرین؛ با راه‌اندازی کارگاه چرم دوزی به ایجاد اشتغال پرداخته است؛ فعالیتی که از آموزش و تولید در کارگاه آغاز شد و حالا محصولات آن علاوه بر بازار‌های داخلی به کشور عراق هم صادر می‌شود.

چرم‌دوزی یکی از ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایلام در مسیر اشتغال و ارزآوری است؛ به‌طوری‌که بیش از هزار نفر در ۳۰ کارگاه چرم‌دوزی استان مشغول به فعالیت هستند.