مدیرکل فناوری اطلاعات استان البرز از ارزیابی امنیت سایبری ۲۴ دستگاه اجرایی غیر زیر ساختی استان خبر داد و اعلام کرد: با وجود بیش از ۳۲۰۰ سامانه دولتی و عمومی در کشور، برنامه تجمیع و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها با هدف کاهش آسیب‌پذیری‌ها و تقویت امنیت خدمات الکترونیکی دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، گسترش خدمات الکترونیکی و افزایش تعداد سامانه‌های دولتی، ضرورت حفاظت از اطلاعات و تقویت زیرساخت‌های امنیت سایبری را بیش از گذشته مطرح کرده است؛ موضوعی که اکنون با اجرای برنامه‌های پایش امنیتی، شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و سامان‌دهی سامانه‌های پراکنده در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

امیررضا عابدینی، مدیرکل فناوری اطلاعات استان البرز، در برنامه رادیویی «رهیافت» با اشاره به وجود بیش از سه‌هزار و ۲۰۰ سامانه در دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی اظهار کرد: تعدد سامانه‌ها، مدیریت و نظارت بر امنیت اطلاعات را پیچیده‌تر می‌کند و به همین دلیل، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه تجمیع و ایجاد زیست‌بومی یکپارچه برای ارائه خدمات دیجیتال را دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی در حفاظت از سامانه‌های تحت مدیریت خود افزود: دستگاه‌های اجرایی با توجه به ماهیت فعالیت، در گروه‌های زیرساختی و غیرزیرساختی قرار می‌گیرند و پایش امنیتی آنها بر اساس ضوابط و تقسیم کار نهادهای مسئول انجام می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات استان البرز با اشاره به تکالیف پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: از میان بیش از ۵۰ دستگاه غیرزیرساختی استان، تاکنون وضعیت امنیتی ۲۴ دستگاه بررسی شده است.

عابدینی ادامه داد: در این فرایند، چک‌لیست‌های تخصصی امنیتی تکمیل و گزارش محرمانه وضعیت هر دستگاه برای مسئولان مربوط ارسال می‌شود تا آسیب‌پذیری‌های شناسایی‌شده را برطرف کنند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه عملیاتی خود را در حوزه امنیت فناوری اطلاعات ارائه دهند تا پس از بررسی و تأیید، امکان استفاده از اعتبارات مربوط برای رفع مشکلات و ارتقای سطح حفاظت از سامانه‌ها فراهم شود.

به گفته این مسئول، کمبود نیروی انسانی متخصص در برخی دستگاه‌ها موجب شده است از ظرفیت شرکت‌های خصوصی دارای تأییدیه‌های امنیتی برای اجرای اقدامات تخصصی و پیشگیرانه استفاده شود.

عابدینی مرکز سایبری دانشگاه خوارزمی را یکی از ظرفیت‌های استان در حوزه امنیت سایبری معرفی کرد و افزود: با همکاری این مرکز و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان، از توان شرکت‌ها و متخصصان واجد صلاحیت برای شناسایی تهدیدها و اجرای اقدامات حفاظتی استفاده می‌شود.

وی همچنین از ارسال مستمر هشدارهای امنیتی به دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: با هماهنگی مرکز ماهر، سازوکاری در بستر واتساپ برای اطلاع‌رسانی سریع درباره هشدارهای امنیتی ایجاد شده است تا دستگاه‌ها بتوانند تهدیدهای شناسایی‌شده را به‌موقع پیگیری کنند.

مدیرکل فناوری اطلاعات استان البرز با تأکید بر نقش آگاهی عمومی در کاهش جرائم سایبری اظهار کرد: شهروندان نباید صرفاً به دلیل ظاهر رسمی یک پیامک به آن اعتماد کنند و لازم است از ورود به لینک‌های مشکوک، نصب برنامه‌های ناشناس و ارائه رمزهای یک‌بارمصرف به دیگران خودداری کنند.

وی آموزش دانش‌آموزان در زمینه سواد رسانه‌ای، امنیت دیجیتال، برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی را از دیگر محورهای همکاری با آموزش‌وپرورش دانست و افزود: شهروندانی که با کلاهبرداری اینترنتی مواجه می‌شوند، باید موضوع را از طریق مجاری رسمی پلیس فتا پیگیری کنند.

عابدینی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت امنیت در فضای دیجیتال خاطرنشان کرد: حفاظت از اطلاعات و سامانه‌ها به همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و کاربران نیاز دارد؛ با این حال، مسئولیت اصلی تأمین امنیت هر سامانه بر عهده دستگاه یا مجموعه متولی آن است.