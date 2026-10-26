معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: دشمنان با وجود تجاوزهای خود، در برابر مقاومت نیروهای مسلح و توانمندی‌های درونی ایران به‌طور کامل ناکام و مستأصل شده‌اند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی باقری کنی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: امروز ما شاهد نخستین نشست چهار کشور منطقه بودیم که این نشست در پی تحول‌های مهم و راهبردی در چند ماه گذشته در منطقه با موضوع تجاوز ددمنشانه رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا ایجاد شد، یک رویداد قابل توجه بود.

باقری‌ کنی اضافه کرد: واقعیت این است که امروز همه به مقاومت نیروهای مسلح، مردم و تدبیرهای مقام معظم رهبری اذعان دارند که توانسته‌ایم آمریکا را علاوه بر ناکام کردن، مستأصل کنیم. افزون بر آن، رژیم صهیونیستی در وضع خوبی به سر نمی‌برد و شرایطی که پس از حمله به جمهوی اسلامی ایران ترسیم کرده بودند، مطابق برنامه‌ آن‌ها پیش نرفت.

معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های ملی و درونی خود در برابر دو تجاوز آشکار ایستاد و در هر دو مقطع به موفقیت دست پیدا کرد.

باقری‌ کنی اظهار داشت: توانمندی‌های ما برای مقابله با این دو تجاوز، منبعث از ظرفیت‌های داخلی خود بود، یعنی تجهیزات و تسلیحات ما برگرفته از ذهن و فکر دانشمندان، صنعتگران و فناوران است که در عمل هم نشان داده شد.

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