ورود پزشکیان به مسکو|۴آبان ۱۴۰۵
رئیس جمهور به منظور حضور و سخنرانی در هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز،امشب ۴آبان ۱۴۰۵ وارد روسیه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان که به منظور حضور در هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به روسیه سفر کرده است، دقایقی قبل وارد مسکو پایتخت این کشور شد.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، رئیس جمهور را در این سفر همراهی میکند.
حمید بُوَرد، سرپرست وزارت نفت که به منظور حضور در نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، یک روز زودتر راهی روسیه شده بود و همچنین، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور در فرودگاه بینالمللی ونوکووا مسکو خیر مقدم گفتند.
پاندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز به نمایندگی از کشور میزبان، از رئیسجمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.
رئیس جمهور در ابتدای ورود به مسکو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه روابط خوبی دارند، گفت: مشکل، یکجانبهگرایی آمریکا است که میخواهد با قلدری امور را پیش ببرد؛ ما همراه با روسیه و سایر کشورها به دنبال تحقق چندجانبه گرایی در جهان هستیم.
آقای پزشکیان اضافه کرد: روابط ایران و کشور «دوست و برادر» روسیه، توسعه زیادی داشته است.
رئیس جمهور گفت: روابط دو کشور از سطح نگارش تفاهمنامهها عبور کرده است؛ طرفین معاهده جامع راهبردی امضا کردهاند و در تلاش هستند تا همه ابعاد آن را اجرایی کنند.
آقای پزشکیان اظهار داشت: در تلاش هستیم که توافقها در همه زمینههای اقتصادی، علمی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی را در عمل اجرا کنیم.
گفتنی است، رئیس جمهور، فردا سهشنبه در هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، پیشنهادهای کشورمان در جهت تقویت همکاری میان کشورهای دارنده ذخیرههای بزرگ انرژی و تقویت چندجانبهگرایی در عرصه بینالمللی را ارائه خواهد کرد.
رئیسجمهوری اسلامی ایران، علاوه بر حضور و سخنرانی در این نشست با رئیس جمهور روسیه و برخی سران شرکتکننده، دیدار و درباره توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی گفتوگو خواهد کرد.