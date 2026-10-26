رئیس جمهور به منظور حضور و سخنرانی در هشتمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز،امشب ۴آبان ۱۴۰۵ وارد روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان که به منظور حضور در هشتمین نشست سران مجمع کشور‌های صادرکننده گاز به روسیه سفر کرده است، دقایقی قبل وارد مسکو پایتخت این کشور شد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، رئیس‌ جمهور را در این سفر همراهی می‌کند.

حمید بُوَرد، سرپرست وزارت نفت که به منظور حضور در نشست وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، یک روز زودتر راهی روسیه شده بود و همچنین، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران به رئیس‌ جمهور در فرودگاه بین‌المللی ونوکووا مسکو خیر مقدم گفتند.

پاندری رودنکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز به نمایندگی از کشور میزبان، از رئیس‌جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد.