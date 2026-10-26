متخصص کبد و گوارش با هشدار درباره شیوع کبد چرب و بی‌علامت‌بودن آن در بسیاری از مبتلایان، اصلاح الگوی تغذیه، افزایش فعالیت بدنی و کاهش وزن تدریجی را از مهم‌ترین راهکارهای کنترل و بهبود این بیماری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، تغییر الگوی زندگی، کاهش تحرک و افزایش چربی در ناحیه شکم، از مهم‌ترین عوامل مرتبط با ابتلا به کبد چرب به شمار می‌روند؛ بیماری‌ای که ممکن است بدون علائم مشخص پیشرفت کند و تنها هنگام بررسی‌های پزشکی شناسایی شود.

ریحانه جعفرشاد، پزشک متخصص کبد و گوارش، در برنامه تلویزیونی «به خانه برمی‌گردیم» با اشاره به شیوع این بیماری در جامعه، گفت: تجمع چربی در سلول‌های کبدی زمینه‌ساز بروز کبد چرب است و این عارضه در افراد دارای اضافه‌وزن، به‌ویژه کسانی که چربی شکمی دارند، بیشتر مشاهده می‌شود.

وی افزود: سابقه خانوادگی دیابت، فشار خون بالا، کم‌کاری تیروئید و برخی اختلالات هورمونی در زنان نیز می‌توانند با افزایش احتمال ابتلا به این بیماری ارتباط داشته باشند.

این متخصص با تأکید بر اینکه کبد چرب اغلب بدون علائم آشکار است، اظهار کرد: بسیاری از افراد زمانی از ابتلای خود مطلع می‌شوند که برای بررسی یک مشکل دیگر، سونوگرافی انجام می‌دهند. ازاین‌رو، افراد دارای عوامل خطر، از جمله چاقی شکمی، قند و چربی خون بالا، فشار خون بالا و کم‌تحرکی، باید به ارزیابی وضعیت سلامت خود توجه داشته باشند.

جعفرشاد درباره نشانه‌های پوستی مرتبط با اختلالات متابولیک نیز توضیح داد: آکنه به‌تنهایی نشانه ابتلا به کبد چرب نیست؛ بااین‌حال، تیره‌شدن پوست در نواحی مانند پشت گردن، زیر بغل و کشاله ران ممکن است با مقاومت به انسولین همراه باشد؛ اختلالی که می‌تواند در کنار کبد چرب دیده شود.

وی با اشاره به روش‌های تشخیص این بیماری گفت: سونوگرافی یکی از روش‌های بررسی کبد چرب است و طبیعی‌بودن آنزیم‌های کبدی در آزمایش خون، ابتلا به این بیماری را به‌طور قطعی رد نمی‌کند. بنابراین، ارزیابی وضعیت کبد باید با توجه به شرایط فرد و نظر پزشک انجام شود.

این پزشک متخصص، اصلاح عادت‌های غذایی و افزایش فعالیت بدنی را از مهم‌ترین اقدامات برای کنترل و بهبود کبد چرب دانست و افزود: کاهش مصرف فست‌فودها، غذاهای پرچرب، سس‌ها و نوشابه‌های شیرین، در کنار افزایش تحرک روزانه، می‌تواند به بهبود وضعیت کبد کمک کند.

وی توصیه کرد افراد در طول هفته دست‌کم ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی منظم داشته باشند و پیاده‌روی تند را، متناسب با شرایط جسمانی خود، در برنامه هفتگی بگنجانند.

جعفرشاد همچنین نسبت به کاهش وزن سریع و نوسانات مکرر وزن هشدار داد و تأکید کرد: کاهش وزن ناگهانی و پیروی از رژیم‌های غذایی بسیار سخت، ممکن است ادامه مسیر را دشوار کند و زمینه بازگشت به عادت‌های غذایی قبلی را فراهم آورد.

به گفته وی، کاهش وزن باید تدریجی، اصولی و پایدار باشد تا فرد بتواند تغییرات ایجادشده در سبک زندگی را حفظ کند و از مزایای آن برای سلامت کبد بهره‌مند شود.

برنامه تلویزیونی «به خانه برمی‌گردیم» با دعوت از کارشناسان و متخصصان حوزه سلامت، به ترویج آگاهی عمومی درباره پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای کیفیت زندگی می‌پردازد.