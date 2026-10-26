

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با حضور چهار تیم راه‌یافته، امروز در زمین ساحلی کمپ تیم‌های ملی برگزار شد و دو تیم گلساپوش یزد و فولاد هرمزگان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

در نخستین دیدار این مرحله، تیم‌های گلساپوش یزد و چادرملو اردکان پس از تساوی ۴ بر ۴ در پایان وقت قانونی و اضافی، به ضربات پنالتی رفتند که در این بخش گلساپوش یزد با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید.

در دومین دیدار روز نخست نیز تیم فولاد هرمزگان موفق شد با نتیجه ۵ بر ۳ از سد پارس جنوبی جم عبور کند و نخستین پیروزی خود در این مرحله را به دست آورد.

روز دوم مرحله نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی فردا با برگزاری دو دیدار پیگیری می‌شود که در بازی نخست، چادرملو اردکان به مصاف پارس جنوبی جم می‌رود و در دیدار دوم، گلساپوش یزد برابر فولاد هرمزگان قرار خواهد گرفت.