به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، سرهنگ "محمدرضا قائمی‌نژاد" گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش مواد مخدر صنعتی در سطح شهرستان اسفراین موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مأموران پس از شناسایی خودروی حامل مواد مخدر و اجرای ایست و بازرسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن ، ۴۸۵ گرم ماده مخدر شیشه کشف کردند افزود: متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.