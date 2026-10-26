تاج‌الدین صالحیان گفت: کوچ عشایر در گذر زمان پیوند‌های خویشاوندی و اشتراک‌های فرهنگی و اجتماعی میان استان‌های غرب کشور را تقویت کرده و در کنار تولید و امنیت غذایی، پاسدار بخش مهمی از هویت ایرانی بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام: عشایر غرب کشور، حافظان هویت ایرانی هستند

معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام: عشایر غرب کشور، حافظان هویت ایرانی هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ تاج‌الدین صالحی امروز، دوشنبه در نشست هماهنگی مدیریت کوچ عشایر استان‌های غرب کشور اظهار کرد: جامعه عشایری با وجود جمعیت محدود؛ سهم مهمی در اقتصاد کشور، تأمین امنیت غذایی، حفاظت از محیط زیست و تقویت امنیت ملی دارد و همواره با روحیه‌ای صادقانه در مسیر حمایت از کشور و نظام نقش‌آفرینی کرده است.

وی افزود: اهمیت تولید عشایری در شرایطی دوچندان می‌شود که بخش‌هایی از اقتصاد کشور با ناپایداری روبه‌رو است؛ اما تولید این جامعه از استمرار و پایداری برخوردار است و همین ویژگی عشایر را به یکی از پشتوانه‌های مهم پدافند غیرعامل تبدیل می‌کند.

صالحیان با اشاره به سهم عشایر در تولید دامی کشور ادامه داد: این جامعه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد گوشت کشور را تولید می‌کند و در تأمین فرآورده‌های خام دامی، شیر، پشم و صنایع دستی نیز سهم قابل توجهی دارد؛ از این رو تقویت خدمات‌رسانی به عشایر به معنای پشتیبانی از تولید و افزایش توان اقتصادی کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با تأکید بر نقش تاریخی عشایر در پاسداری از هویت ملی تشریح کرد: عشایر زاگرس در حفظ فرهنگ ایرانی و انتقال میراث بومی و محلی نقش برجسته‌ای داشته‌اند و زبان، موسیقی و شیوه زندگی آنان بخشی از میراث فرهنگی ایران به شمار می‌رود.

وی سلامت عشایر و دام‌های آنان، آموزش دانش‌آموزان، توسعه پوشش ارتباطی، تأمین آب و نیاز‌های ضروری، دسترسی به پنل‌های خورشیدی و سوخت‌رسانی را از جمله نیاز‌های این جامعه مولد برشمرد و بر ضرورت توجه هماهنگ دستگاه‌های اجرایی به این موارد تأکید کرد.

صالحیان تصریح کرد: با توجه نزدیکی فصل بارش‌ها، مسیر‌های کوچ عشایر باید پیش از آغاز بارندگی‌ها بهسازی و مرمت شوند و راه‌های جایگزین نیز برای مواقع اضطراری پیش‌بینی شود.

وی تاکید کرد: با توجه به احتمال بارش‌های شدید، دستگاه‌های عضو مدیریت کوچ باید از اکنون آمادگی لازم را فراهم کنند و اداره‌کل امور عشایر استان نیز به عنوان متولی اصلی، پیگیری مسائل و نیاز‌های این جامعه را با جدیت دنبال کند.

معاون استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود خواستار همکاری مسئولان امور عشایر کرمانشاه برای استفاده عشایر ایلامی از مراتع بان‌میل و کره پی شد.

صالحیان اضافه کرد: همان گونه که بخش عمده عشایرِ مهمان ایلام از کرمانشاه به این استان می‌آیند و از مراتع و چراگاه‌های آن استفاده می‌کنند؛ بنابراین انتظار می‌رود؛ زمینه همکاری متقابل برای بهره‌برداری عشایر ایلامی از مراتع مورد نظر نیز فراهم شود.

در این نشست؛ مدیران‌کل امور عشایر استان‌های همدان، لرستان و کرمانشاه به صورت وبیناری دیدگاه‌ها و مسائل مربوط به کوچ عشایر مهمان در ایلام را مطرح کردند.

استان ایلام ۹ هزار و ۷۳۶ خانوار عشایری بومی با جمعیتی نزدیک به ۶۰ هزار نفر دارد که در قالب ۱۲ ایل و ۳۵ طایفه زندگی می‌کنند.

بر پایه آمار رسمی، عشایر حدود ۱۰ درصد جمعیت استان ایلام را تشکیل می‌دهند.

این استان به عنوان یکی از قطب‌های دامپروری کشور، یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین عشایری را در خود جای داده است.

هر سال از آذر تا فروردین؛ بیش از یک هزار خانوار عشایری از مناطق سردسیر استان‌های کرمانشاه، لرستان و همدان به نواحی گرمسیری و مرزی ایلام کوچ می‌کنند و زمستان را همراه با ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار رأس دام در این استان می‌گذرانند.

مهران، دهلران، دره‌شهر و آبدانان؛ از مهم‌ترین شهرستان‌های محل استقرار عشایر مهمان در فصل سرد سال به شمار می‌روند.