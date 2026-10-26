به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر از هشتمین نمایشگاه «قرار» مرکز رشد و نوآوری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام بازدید کرد.

او در این بازدید با توجه به ظرفیت‌های موجود این رویداد علمی و نخبگانی گفت: اعتقاد دارم به لحاظ ظرفیت و امکانات، هیچ مشکلی در کشور نیست که به دست نیرو‌های جوان قابل حل نباشد؛ مشکل اصلی این است که نمی‌توانیم این ارتباط را به شکل مطلوب ایجاد کنیم و اجرای طرح‌های مهم را به دست جوانان بسپاریم و این درحالی است که بسیاری از چالش‌های کشور به دست همین جوانان با انگیزه قابل حل است.

مخبر در بازدید از غرفه‌های فعال در حوزه‌های کشاورزی، زیست‌ساختار و پرورش نیرو نیز گفت: نیرو‌های جوان سرمایه، غیر قابل‌ جبران‌ هستند و باید ظرفیت‌های آنان در خدمت نظام و مردم قرار گیرد. ایده، خلاقیت و شناخت مسائل کشور از ویژگی‌های آنان است؛ اگر مسائل را عالمانه تشخیص دهیم، حل‌پذیر است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آینده‌پژوهی را یک مولفه اساسی برای مراکز رشد و نوآوری خواند و تصریح کرد: آینده، همیشه ۱۰ یا ۲۰ سال دیگر نیست. با توجه به سرعت بالای رشد در عرصه فناوری و تغییرهای در سبک زندگی، باید قدرت پیش‌بینی‌پذیری و تطبیق خود را برای دوره‌های زمانی کوتاه و گاه تا دو و سه سال آینده بالا ببریم. در این میان، آینده‌پژوهی مبتنی بر تحلیل کلان‌داده و نقشه‌پردازی هوشمند، یک ضرورت غیر قابل انکار است.

مشاور رهبر معظم انقلاب درباره شهید دکتر مصباح‌الهدی باقری‌ کنی نیز اظهار داشت: استعداد ذاتی او استثنایی بود؛ قدرت شبکه‌سازی، مدیریت و جذب او به‌ حدی بود که هر فردی به او وصل می‌شد، به‌راحتی جدا نمی‌شد. افرادی که با او کار می‌کردند، قلب آنان با او بود و به او عشق می‌ورزیدند.

مخبر در این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف نمایشگاه «قرار هشتم» و گفت‌و‌گو با جوانان نخبه و پژوهشگران مرکز رشد، از موضوع‌های اعلام‌شده این دوره مطلع شد؛ موضوع‌هایی که شامل رونمایی از پیام رهبر شهید انقلاب به مرکز رشد، بازخوانی اندیشه شهید طهرانچی در بازسازی خیزش جدید علمی، رونمایی کتاب «حکمرانی فضای مجازی در اندیشه امام شهید» با همکاری هسته سپهر، معرفی پنل (درگاه) مطالعه‌های طولی مرکز تحلیل اجتماعی «متا»، بررسی ضرورت و الزام‌های «اتاق جنگ اقتصادی»، رونمایی نشریه «مدیریت جهادی» با موضوع اندیشه شهید باقری‌کنی، نشست «مردم کجای حکمرانی‌اند؟»، نشست حکمرانی هوش مصنوعی و نشست ظرفیت‌های دانش روان‌شناسی در ارتقای نظام سلامت بود و در همین چارچوب، دست‌نوشته‌ها و یادداشت‌های شهید مصباح‌الهدی باقری‌ کنی درباره نقاط عطف زندگی ایشان نیز برای نخستین‌بار در نمایشگاه عرضه شد.

گفتنی است، هشتمین نمایشگاه «قرار» با شعار «خط خون» از ۲۶ مهر تا امروز ۴ آبان در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.

شعار امسال به یاد شهید مصباح‌الهدی باقری‌ کنی، رئیس پیشین مرکز رشد این دانشگاه و داماد رهبر شهید انقلاب، انتخاب شده است که در حمله جنایتکارانه آمریکایی ـ صهیونیستی به بیت رهبری در ۹ اسفند ۱۴۰۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

نمایشگاه «قرار هشتم» ادامه مسیر علمی، تربیتی و جهادی این شهید والامقام و اعلام آمادگی نسل جدید نخبگان برای ادامه مأموریت او در حل مسائل بنیادین کشور است.