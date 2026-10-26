در نشست نخبگانی و هم‌اندیشانه مسئولان دستگاه قضا ورسانه استانی کرمان، بر مطالبه‌گری سازنده، پیگیری منتهی به نتیجه و تعامل هدفمند بین دستگاه قضایی و رسانه برای خدمت به مردم و احقاق حقوق مردم تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،رئیس کل دادگستری استان در این نشست با اشاره به تداوم برگزاری نشست‌های نخبگانی با قشر‌های تاثیرگذار، گفت: این سلسله نشست‌ها در دادگستری کل استان به منظور حل مشکلات موجود، رفع دغدغه‌های های مردم، پاسخگویی به مطالبات مردم، خدمت رسانی مطلوب به جامعه و ارتقای وضع حقوق عمومی در جامعه تداوم خواهد یافت.

دادخدا سالاری با اشاره به نقش کلیدی و بی نظیر رسانه‌ها به ویژه صداوسیما در جنگ و دفاع مقدس و قدردانی از زحمات شبانه‌روزی اصحاب رسانه در استان کرمان، گفت: در قالب تفاهمنامه تلاش می‌شود از ظرفیت‌های متقابل دستگاه قضایی و رسانه ملی برای همکاری در راه‌اندازی برنامه‌ای تخصصی، ساختارمند و منظم در حوزه حقوقی و قضایی استفاده شود.

وی افزود :در این برنامه تلاش می‌شود به دور از کلیشه‌های معمول، علاوه بر ارتقای دانش حقوقی و آگاهی‌بخشی به مردم، بستر مناسبی برای طرح مسائل، مطالبه‌گری هدفمند و پاسخگویی مسئولان فراهم شود.

در این دیدار مدیرکل صداوسیمای مرکز استان هم با تاکید بر جایگاه عظیم مجموعه قضایی و نقش محوری آن در آرامش و امنیت پایدار ، از آمادگی کامل رسانه ملی برای همکاری برای توسعه، آرامش‌بخشی و ریشه‌کنی فساد خبر داد.

عماد محمدی با ابراز خرسندی از استمرار همکاری‌های سازنده میان رسانه ملی و دستگاه قضایی، و اشاره به سوابق تعاملی پیشین گفت: دغدغه‌مندی و تعهد در مجموعه قضایی استان همواره وجود داشته و اطمینان داریم با حضور مدیریت جدید، برکات فراوانی برای استان رقم خواهد خورد و این مسیر پربار با قوت ادامه پیدا خواهد کرد.

در این نشست همچنین بر پیگیری جدی بازتاب‌های رسانه‌ای تاکید شد تا هر گزارش با خروجی مؤثر، پیگیری و به نتیجه قطعی برسد.