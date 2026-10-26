بدنبال گودبرداری ناایمن یک ساختمان در شهر میناب که موجب تخریب یک مغازه در مجاورت محل گودبرداری شد، تاکنون یک نفر فوت و سه نفر مصدوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار شهرستان میناب گفت: حدود ساعت ۲۱ دوشنبه شب، در بولوار بسیج میناب، به علت گودبرداری ناایمن، یک مغازه ساندویچ فروشی که در کنار محل گودبرداری قرار داشت به طور کامل فرو ریخت.

محمد رادمهر افزود: در این حادثه تاکنون یک تن فوت شده و سه تن دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شده‌اند.

وی گفت: آواربرداری ادامه دارد و احتمال افزایش مصدومان یا جان باختگان وجود دارد.

رادمهر افزود: نیرو‌های آتش نشانی و امدادی در محل حادثه حضور دارند.

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