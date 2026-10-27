به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، اسماعیل محمودآبادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، از صادرات ۱۰۱ تن پسته خام توسط یکی از شرکت های تجاری استان به پاکستان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبرداد .

وی ضمن تاکید بر رونق ارزآوری صادرات محصولات کشاورزی و باغی و کمک به توسعه کشاورزی خراسان شمالی گفت: ارزش ریالی این محموله صادراتی بیش از ۸۵۹ میلیارد ریال بوده است.

محمود آبادی افزود: صادرات محصولات کشاورزی به بازار‌های خارجی، فرصتی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، گسترش بازار فروش تولیدکنندگان و افزایش ارزش محصولات بخش کشاورزی استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی توسعه بازار‌های هدف در فراتر از مرزها ، حمایت از فعالان زنجیره تولید و تجارت محصولات کشاورزی و تقویت صادرات را از زمینه‌های مؤثر در رونق اقتصادی بخش کشاورزی خراسان شمالی برشمرد.