وزیر آموزش‌ و پرورش با قدردانی از نقش خیرین در توسعه فضاهای آموزشی کشور، بر ضرورت پیوند مدرسه‌سازی با مدرسه‌یاری و سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت آموزش تأکید کرد و گفت: ساخت مدرسه به‌تنهایی کافی نیست و باید زمینه رشد علمی، تربیتی و مهارتی دانش‌آموزان نیز فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان تهران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، معلمان، دانش‌آموزان و خیرین درگذشته، از پیشگامان و فعالان عرصه مدرسه‌سازی، از جمله زنده‌یاد محمدرضا حافظی و دیگر خیرین اثرگذار این حوزه یاد کرد و تلاش‌های آنان را بخشی ماندگار از تاریخ مشارکت مردمی در توسعه آموزش کشور دانست.

او از اعضای جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، مدیران آموزش‌ و پرورش، مسئولان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، مدیران استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجموعه مدیریت شهری تهران به علت همراهی در توسعه فضاهای آموزشی قدردانی کرد.

کاظمی با توجه به نقش دولت و مشارکت دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد طرح‌های مدرسه‌سازی، از اقدام‌های دولت و پیگیری‌های رئیس‌جمهور در این زمینه سخن گفت و بر اهمیت بسیج ظرفیت‌های ملی، استانی و مردمی برای پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی کشور تأکید کرد.

خیرین؛ پشتوانه توسعه آموزش و آینده ایران

وزیر آموزش‌ و پرورش با توجه به سهم قابل‌ توجه خیرین در ساخت مدرسه‌ها و کلاس‌های درس، اظهار داشت: بر اساس اعلام رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، بیش از ۶۰ درصد مدارس و کلاس‌های درس در دو سال گذشته با مشارکت خیرین ساخته شده‌اند؛ آماری که به گفته او، بیانگر جایگاه تعیین‌کننده مشارکت مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی است.

او با تأکید بر دشواری تأمین و توسعه فضاهای آموزشی بدون همراهی خیرین، افزود: دستاوردهای آموزش‌ و پرورش در زمینه گسترش پوشش تحصیلی و فراهم‌کردن بستر موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان، با ایجاد و توسعه مدرسه‌ها پیوندی مستقیم دارد و بخش مهمی از این ظرفیت به همت خیرین در نقاط مختلف کشور شکل گرفته است.

کاظمی با توجه به اقدام‌های انجام‌شده در شهر تهران و شهرستان‌های این استان، نقش همکاری میان دولت، استانداری، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و خیرین را در پیشبرد طرح‌های مدرسه‌سازی مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها برای رفع کمبودهای آموزشی تأکید داشت.

او، مدرسه‌سازی را از ارزشمندترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی توصیف کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در تعلیم و تربیت، به دلیل ارتباط مستقیم با رشد، تعالی و آینده انسان‌ها، از جایگاهی ویژه برخوردار است.

مدرسه‌سازی؛ فراتر از ساخت فضای آموزشی

وزیر آموزش‌ و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اجتماعی مدرسه‌سازی، اظهار داشت: خیر مدرسه‌ساز فقط یک ساختمان آموزشی نمی‌سازد، بلکه با اقدام خود به گسترش فرهنگ ایثار، ازخودگذشتگی، مسئولیت‌پذیری و توجه به نیازهای دیگران کمک می‌کند؛ فرهنگی که از مؤلفه‌های اساسی توسعه کشور به شمار می‌رود.

او با توجه به ضرورت بازتعریف رویکردها در حوزه مدرسه‌سازی، اضافه کرد: توسعه فضاهای آموزشی باید با نگاه جامع به همه ابعاد مدرسه همراه باشد و برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها، تربیت دانش‌آموزانی توانمند، خلاق، بااستعداد و برخوردار از مهارت‌های لازم برای زندگی و آینده کشور باشد.

کاظمی تصریح کرد: ساخت مدرسه، به‌تنهایی برای تحقق همه هدف‌های نظام تعلیم و تربیت کافی نیست و باید اقدام‌های مکملی برای ارتقای کیفیت آموزش، تقویت فرایند یادگیری و بهبود عملکرد مدرسه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

او با توجه به شکل‌گیری رویکردهای جدید در جامعه خیرین مدرسه‌ساز و توجه بیشتر به مدرسه‌یاری، بر اهمیت تکمیل چرخه حمایت از مدرسه‌ها تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که برای ساخت فضای آموزشی سرمایه‌گذاری می‌شود، باید برای کیفیت آموزش و فراهم‌کردن زمینه رشد علمی و تربیتی دانش‌آموزان نیز برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرد.

وزیر آموزش‌ و پرورش، توجه همزمان به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی را از تغییرات مهم و تحول‌آفرین در این عرصه دانست و بر ضرورت گسترش این نگاه در مناطق مختلف کشور تأکید کرد.

تأکید بر فرهنگ انفاق و مسئولیت اجتماعی

کاظمی با توجه به آموزه‌های قرآن کریم درباره انفاق و انجام اعمال نیک، مدرسه‌سازی و حمایت از تعلیم و تربیت را از مصداق‌های ارزشمند مشارکت اجتماعی دانست و بر اهمیت بهره‌گیری مسئولانه از امکان‌ها و دارایی‌ها برای خدمت به جامعه تأکید کرد.

او با بیان اینکه ارزش مشارکت خیرین، تنها به ساخت بناهای آموزشی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: حمایت از آموزش و فراهم‌کردن زمینه رشد و هدایت نسل آینده، از جمله اقدام‌هایی است که اثرهای آن فراتر از زمان حال و در آینده جامعه، نمایان خواهد شد.

وزیر آموزش‌ و پرورش در ادامه، خیرین مدرسه‌ساز را از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام تعلیم و تربیت کشور توصیف کرد و با قدردانی از تلاش‌های آنان گفت: آموزش‌ و پرورش، خود را موظف می‌داند با ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های ایجادشده، قدردان سرمایه‌گذاری ارزشمند خیرین باشد.

او در پایان بر ضرورت ادامه مشارکت‌های مردمی برای توسعه آموزش و ساختن آینده‌ای بهتر برای ایران، تأکید کرد.