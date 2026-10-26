به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این آیین با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قنبریان، استاد حوزه و دانشگاه و جمعی از استادان دانشگاهی برگزار شد.

در بخشی از این آیین، پنل (درگاه) تخصصی با موضوع «بازخوانی الگوی حل مسئله و اندیشه‌ورزی در نگاه شهید مصباح الهدی باقری» با حضور جمعی از صاحب‌نظران عرصه فرهنگ و اندیشه برگزار شد.

در این پنل (درگاه)، شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صدا و سیما، ساسان زارع، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی قرب بقیه‌الله (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و سعید نریمان، عضو هیئت علمی ـ پژوهشی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به بررسی ابعاد مختلف الگوی حل مسئله و اندیشه‌ورزی در منظومه فکری شهید مصباح الهدی باقری پرداختند.

این آیین در تالار آیت‌الله مهدوی کنی برگزار شد و فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌ها و رویکرد‌های شهید مصباح الهدی باقری در حوزه حل مسئله و اندیشه‌ورزی فراهم آورد.