با تشدید خشونت‌ها علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری، سازمان ملل متحد اعلام کرد نظامیان رژیم صهیونیستی با کشتار جمعی، شکنجه و تجاوز جنسی، علیه بشریت در این منطقه مرتکب جنایت شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آسوشیتدپرس، کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی جدید اعلام کردند: توافق آتش‌بس در غزه باعث نشد جلوی «نسل‌کشی» اسرائیل در این منطقه را بگیرد. این کارشناسان تاکید کردند که نظامیان اسرائیلی مرتکب جنایات علیه بشریت، از جمله شکنجه و تجاوز جنسی در کرانه باختری شدند.

بر اساس این گزارش، روایت‌هایی از تعرض‌های جنسی ماموران زندان و نظامیان رژیم صهیونیستی علیه بازداشت‌شدگان فلسطینی از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ماه ۱۴۰۲) اعلام شده است. در یکی از موارد، نگهبانان زن، یک زن فلسطینی باردار را با بازرسی کامل بدنی مورد آزار و اذیت قرار دادند.

در موردی دیگر، نگهبانان با ضرب‌وشتم یک بازداشتی و به‌کار بردن الفاظ رکیک و جنسیتی، مانع دسترسی او به سرویس بهداشتی شدند.

همچنین در این گزارش آمده است که اسرائیل همچنان به ارتکاب نسل‌کشی، با نیت نابود کردن تمام یا بخشی از فلسطینیان ساکن غزه، ادامه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، بخش عمده‌ای از آسیب‌ها ناشی از پیشروی عمیق‌تر رژیم صهیونیستی در داخل غزه در این بازه زمانی بوده است. بنابر اعلام این کمیسیون، از اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ماه ۱۴۰۴) زمانی که توافق آتش‌بس امضا شد، کنترل نظامیان رژیم صهیونیستی بر غزه از ۵۳ درصد به دست‌کم ۶۰ درصد افزایش یافته است.

این گزارش همچنین رژیم صهیونیستی و ماموران امنیتی آن رژیم را عامل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در کرانه باختری و غزه توصیف می کند که شامل نابودسازی (کشتار جمعی)، شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و آزار و اذیت غیرنظامیان است.

این کمیسیون اعلام کرد که به تازگی ۶ مورد را ثبت کرده است که در آنها نگهبانان رژیم صهیونیست در زندان نظامی «سده تیمان»، علیه بازداشت‌شدگان مرد اهل غزه مرتکب خشونت جنسی شده‌اند.