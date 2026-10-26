با آغازبرداشت زعفران از ۴۵۰ هکتار مزرعه در زرند کرمان، پیش‌بینی شده هزار و ۵۷۵ کیلوگرم زعفران خشک برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، زعفران محصولی ارزشمند که علاوه بر ظرفیت اقتصادی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال فصلی و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های کشاورزی منطقه دارد.

فرماندار زرند، با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این محصول تصریح کرد: برداشت و فرآوری زعفران در شهرستان حدود ۸ هزار و ۱۰۰ نفرروز اشتغالزایی ایجاد می‌شود که نشان‌دهنده نقش این محصول در ایجاد اشتغال فصلی و رونق اقتصادی خانوار‌های کشاورز است.

همت ایزدی با اشاره به کم آبی منطقه توسعه کشت محصولات اقتصادی و متناسب با شرایط اقلیمی را از راهکار‌های افزایش بهره‌وری و تقویت بخش کشاورزی دانست.