به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان در حال برگزاری است و شاگردان حسن رنگرز با عملکردی درخشان، قهرمانی زودهنگام در این رویداد بزرگ را جشن گرفتند.

در پایان چهار وزن نخست، غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم طلا گرفت، پیام احمدی در ۵۵ و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم نقره‌ای شدند و علی اسکو در وزن ۷۷ کیلوگرم نیز به مدال برنز دست یافت.

تیم ایران در ۶ وزن دیگر نیز شانس رسیدن به ۴ مدال طلا و یک مدال برنز را دارد.

به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران عنوان قهرمانی زودهنگام را در رقابت با جمهوری آذربایجان جشن گرفت.