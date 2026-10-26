به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سه شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶ جمادی الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۲۷ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۳۱ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۴۹ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۰ دقیقه

ذکر روز سه شنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ارحم الراحمین

حدیث روز:

امام على علیه السلام فرمود: فى صِفَةِ المُتَّقینَ: بُعدُهُ عَمَّن تَباعَدَعَنهُ زُهدٌ وَنَزاهَةٌ وَدُنُوُّهُ مِمَّن دَنا مِنهُ لینٌ وَرَحمَةٌ لَیسَ تَباعُدُهُ بِکِبرٍ وَعَظَمَةٍ وَلا دُنُوُّهُ بِمَکرٍ وَخَدیعَةٍ.

در وصف پرهیزگاران، مى فرماید: اگر از کسى دورى مى کند، به خاطر دنیاگریزى و پاکدامنى است و اگر به کسى نزدیک مى شود، از سر خوشخویى و مهربانى است، نه دورى کردنش از روى تکبر و نخوت است و نه نزدیک شدنش از روى مکر و فریب. (نهج البلاغه، خطبه ۱۹۳)

احکام شرعی:

شراکت بدون پرداخت سهم سرمایه‌گذاری

سوال) شخصى در شرکتى بدون پرداخت مبلغ سرمایه‌گذارى اولیه شریک مى‌شود و بعداً از درآمد شرکت سهم الشرکه (سهم سرمایه‌گذارى) را مى‌پردازد آیا این نحوه شراکت صحیح است؟ این شخص قبل از سررسید سال خمسى سهام خود را مى‌فروشد آیا مجاز است براى پرداخت خمس تا سال خمسى صبر کند یا اینکه باید جداگانه خمس این مبلغ را بپردازد؟

جواب) بدون پرداخت سهم سرمایه‌گذارى، شرکت حاصل نمى‌شود و از سود حاصل از سرمایه دیگران سهمى ندارد و هر وقت مبالغى بابت سهم سرمایه‌گذارى پرداخته، به همان نسبت از سود حاصله سهم مى‌برد؛ و مبالغ پرداختى بابت سهم سرمایه‌گذارى شرکت اگر متعلق خمس بوده و پیش از پرداخت خمس آن بابت سهم سرمایه‌گذارى پرداخته است، پول فروش سهام در سر سال خمسى خمس دارد ولى سود حاصل از فروش سهام جزو درآمد سال فروش محسوب است که اگر تا پایان آن سال خمسى نزد او باقى بماند، خمس دارد و چنانچه صَرف در مؤونه شده باشد، خمس آن را بدهکار نیست. (استفتائات مقام معظم رهبری)