تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، امشب در ورزشگاه هزاع بن زاید امارات با نتیجه ۲ بر یک مقابل العین شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امشب و در چارچوب هفته سوم لیگ نخبگان آسیا تیمهای العین و تراکتور در ورزشگاه هزاع بن زاید امارات به مصاف هم رفتند و در شرایطی که تراکتور با سوپرگل هلیلوویچ به بازی برگشته بود، روی یک غافلگیری، حسین رحیمی دوباره العین را پیش انداخت.

در حالی که تراکتور تلاش می کرد به گل دوم برسد، در دقیقه ۷۰ شرایط برعکس رقم خورد و این العین بود که روی ارسال از جناح راست توسط حسین رحیمی به گل برتری رسید. در این صحنه مدافعان تراکتور تعلل کردند و فضا را برای بازیکن حریف مهیا کردند که با بریدن توپ و ضربه ای آرام گل برتری را به ثمر برساند.

در دقایق پایانی شاگردان نکونام تلاش زیادی کردند تا گل تساوی را به ثمر برسانند اما دفاع کم نقص العین این اجازه را به آنها نداد تا سرخپوشان تبریزی بدون کسب امتیاز این بازی را ترک کنند.

تیم فوتبال تراکتور با این شکست با یک امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندی لیگ نخبگان فوتبال آسیا در منطقه غرب آسیا قرار گرفت.