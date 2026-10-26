معاون جهاد کشاورزی یزد: با تشریح دلایل نوسانات قیمت مرغ در ماه‌های اخیر، از افزایش قابل توجه هزینه نهاده‌های دامی و زیان مرغداران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در گفت‌و‌گو با خبر ۲۰ شبکه یزد با تشریح وضعیت بازار مرغ گفت: با وجود افزایش ۴۰ درصدی قیمت ذرت و ۲۵ درصدی قیمت کنجاله سویا طی حدود یک ماه، قیمت مصرف‌کننده مرغ همچنان ۳۲۶ هزار تومان است؛ این در حالی است که مرغداران در هفته‌های گذشته به ازای تولید هر کیلوگرم مرغ، بیش از ۵۰ هزار تومان متضرر شده‌اند.

غیب اللهی تأکید کرد: قیمت مصرف‌کننده مرغ در حال حاضر نسبت به نرخ اعلام‌شده قبلی افزایش نداشته است.

وی اظهار کرد: در اواخر تیرماه، قیمت مصرف‌کننده مرغ ۳۲۶ هزار تومان بود، اما از مردادماه و به دنبال توقف صادرات مرغ، کاهش مصرف و افزایش عرضه در بازار، روند نزولی قیمت آغاز شد.

غیب اللهی افزود: این روند کاهشی تا حدود سه هفته گذشته ادامه داشت و در این مدت، مرغداران نه‌تنها در استان یزد، بلکه در سایر استان‌های کشور نیز به ازای تولید هر کیلوگرم مرغ، بیش از ۵۰ هزار تومان متحمل ضرر شدند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: طی حدود یک ماه، قیمت ذرت ۴۰ درصد و قیمت کنجاله سویا ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید مرغ وارد می‌کند.

غیب‌اللهی با بیان اینکه قیمت مرغ زنده در حال حاضر ۲۲۰ هزار تومان است، بیان کرد: قیمت مصرف‌کننده نیز همچنان ۳۲۶ هزار تومان اعلام شده و در این بازه، افزایش قیمت مصرف‌کننده نسبت به نرخ پیشین رخ نداده است.

وی با اشاره به نوسانات اخیر بازار مرغ، افزایش هزینه نهاده‌های دامی و زیان مرغداران را از مهم‌ترین موضوعات تأثیرگذار بر وضعیت تولید عنوان کرد.