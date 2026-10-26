به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سردار نعمت اله باقری فرمانده سپاه حضرت اباالفضل(ع)لرستان در سومین جلسه ی شورای سیاست‌گذاری دومین کنگره ملی شهدای استان لرستان بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه این رویداد تأکید کرد.

استان لرستان تاکنون شش هزار و ۸۲۱ شهید در راه انقلاب و اسلام تقدیم کرده است.



رشادت‌هایی که پاسداشت آن‌ها و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده، از اهداف برگزاری این کنگره ملی است.در این نشست، ضمن بررسی برنامه‌های کنگره، احکام رؤسای کمیته‌های ۲۱گانه اعطا شد و بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه این رویداد تأکید شد.





