به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در نشست شورای سلامت استان با تأکید بر اینکه سلامت و بهداشت عمومی رسالتی همگانی است که یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند از عهده آن برآید، افزود: در جلسه امروز موضوعات مختلفی مطرح شد که یکی از محور‌های اصلی، وضعیت بهداشت عمومی و بحث ساماندهی پسماند، نخاله‌های ساختمانی و پلاستیک‌های فرسوده بود.

وی با اشاره به مصوبات این جلسه افزود: مقرر شد با همکاری بین‌بخشی، ساماندهی مشکلات نخاله‌های ساختمانی و پلاستیک‌های فرسوده صورت گیرد و دستگاه‌ها کمک کنند تا این مسائل کاهش یابد و در هر جلسه، پیشرفت کار نسبت به جلسه قبل بررسی و اعلام شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر تشدید نظارت‌ها تصریح کرد: بازدید‌های میدانی با جدیت بیشتری انجام خواهد شد و با هماهنگی بین‌بخشی بیشتر، این مشکلات برطرف می‌شود.

موالی‌زاده با اشاره به گزارش دانشگاه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: گزارشی درباره وضعیت بهداشتی دانش‌آموزان ارائه شد و اقدامات لازم در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد مرتبط با سلامت و تندرستی مردم استان به صورت جدی دنبال شود.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های جدی ما که مرتب بر آن تأکید می‌کنیم، موضوع سلامت مردم، بهداشت عمومی، پیشگیری و ایجاد بستر مناسب برای یک زیست سالم است و این رسالتی است که ممکن است یک دستگاه به تنهایی نتواند از عهده آن برآید و همه باید کمک کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی گفت: مقرر شد زیر نظر این شورا، کارگروه‌هایی تشکیل شود که به صورت جدی وارد عمل شوند و کار را دنبال کنند.

موالی‌زاده با تأکید بر ترویج فرهنگ بهداشت عمومی خاطرنشان کرد: همه ما باید فرهنگ رعایت پاکیزگی و بهداشت عمومی را با عمل خود و نوع برخورد خود ترویج کنیم؛ بخشی از این کار به عهده هر فردی است که در یک محیط زندگی می‌کند و باید اصول بهداشتی را از جنبه اجتماعی و فردی رعایت کند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم پیگیری‌ها اظهار داشت: این موضوعات به صورت مستمر در جلسات شورای سلامت بررسی می‌شود و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم، شاهد ارتقای روزافزون وضعیت بهداشت عمومی در استان باشیم.