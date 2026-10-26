به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سردار عابد با اشاره به اهمیت راهبردی این خط ریلی در توسعه شبکه حمل‌ونقل کشور افزود: راه‌آهن چابهار ـ زاهدان نه‌تنها کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان را به آب‌های آزاد متصل می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه سواحل مکران و رشد اقتصادی منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به چالش‌های اقلیمی و جغرافیایی اجرای این ابرپروژه افزود: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در مسیر اجرای این طرح، با وجود شرایط دشوار اقلیمی و جغرافیایی، پیشرفت‌ها و رکوردهای قابل توجهی را به ثبت رسانده است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با تأکید بر ضرورت رفع هرچه سریع‌تر موانع و مشکلات موجود، خواستار ارائه و پیگیری فوری مسائل و گلوگاه‌های اجرایی شد و تأکید کرد با هم‌افزایی و تلاش مجموعه‌های مرتبط، روند اجرای پروژه باید به‌گونه‌ای پیش برود که طرح در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسد.

سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، به همراه رستمی، مدیرعامل هلدینگ راه و شهرسازی با حضور در استان سیستان و بلوچستان، از بخش‌های مختلف پروژه راهبردی راه‌آهن چابهار ـ زاهدان بازدید کردند.

سردار عابد با حضور در بخش‌های مختلف پروژه، از جمله ایستگاه نیکشهر، ایستگاه کیلومتر ۸۴ و ایستگاه کیلومتر ۱۱۱، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات اجرایی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در روند عملیات، با رعایت اصول ایمنی، استانداردهای مصوب مهندسی و حفظ کیفیت تأکید کرد.