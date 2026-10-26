پرچم ایران با تکیه بر اراده و استعداد ایرانی به اهتزاز درآمده است

پرچم ایران با تکیه بر اراده و استعداد ایرانی به اهتزاز درآمده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام محمد باقر قالیباف به این شرح است:

قهرمانی ملی‌پوشان کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی، بار دیگر توانایی جوانان این سرزمین برای ایستادن بر بلندای جهان را به اثبات رساند، جوانانی که با شجاعت در میدان، غیرت در رقابت و تعهد به میهن، نشان دادند پرچم ایران را می‌توان با تکیه بر اراده و استعداد ایرانی، بر فراز بزرگ‌ترین میدان‌های ورزشی جهان به اهتزاز درآورد.

اعتماد به جوانان و باور به توانایی‌های آنان، میراثی ارزشمند در مسیر انقلاب اسلامی است، مسیری که امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) با میدان دادن به نسل جوان در دفاع مقدس ۸ ساله و رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (رحمت‌الله‌علیه)، با تأکید مستمر بر ظرفیت‌های جوانان مؤمن، متخصص و انقلابی دنبال کردند.

این راه روشن با هدایت‌گری عالمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) ادامه خواهد یافت و قهرمانی امروز کشتی فرنگی نیز گواهی روشن بر همین حقیقت است.

اینجانب، ضمن تبریک این افتخار ارزشمند به قهرمانان، گروه فنی، مدیران و خانواده بزرگ کشتی و ملت شریف و سرافراز ایران، از تلاش‌های مجموعه فدراسیون کشتی در تربیت این نسل پرافتخار قدردانی می‌کنم و امیدوارم این قهرمانی‌ها، آغازگر الگویی موفق برای مدیریت ورزش ایران و جوانان سربلند این سرزمین باشد.