نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، شکوه انقلاب و اعتبار نظام اسلامی را وامدار پیروی از سیره حضرت صدیقه کبری (سلام الله علیها) دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،آیت الله سیداحمد خاتمی در جمع عزاداران فاطمی شهرستان رودبار جنوب با تأکید بر نقش آموزه‌های فاطمی در تقویت روحیه مقاومت افزود: ایستادگی در مسیر ولایت، حتی باوجود دشواری‌ها و هزینه‌های سنگین، از درس‌های ماندگار سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) است.

وی در بخش دیگری از سخنانش انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران را عنایت الهی و ایشان را پرورش‌یافته مکتب امام شهید امت و امام راحل توصیف کرد و گفت: حضور شمار زیادی از طلاب در درس خارج فقه ایشان در قم، نشان‌دهنده جایگاه علمی رهبر معظم انقلاب است.

نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری همچنین با تاکید بر اهمیت میدانداری مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح در دفاع از وطن، توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را از مؤلفه‌های قدرت دفاعی کشور دانست.

وی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا هم گفت:، تغییر دولت‌ها بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به معنای تغییر رویکرد در برابر ایران نیست.