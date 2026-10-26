حماسه‌ی اقتدار و مقاومت جان فدایان لرستانی در سنگر دفاع از ولایت و وطن به ایستگاه ۲۳۹ رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مردم ولایت مدار و انقلابی لرستان در شب ۲۳۹ حضور حماسی و دشمن شکن در سنگر خیابان برای خونخواهی امام شهید ،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار در میدان غیرت و وفاداری با صلابت و اقتدار ایستاده اند.

حضوری که جلوه‌ای از همبستگی، وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و عزم راسخ مردم در صیانت از اقتدار و عزت ایران اسلامی است.



