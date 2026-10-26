تیم مقاومت گلساپوش یزد در لیگ برتر فوتبال ساحلی و دیداری پرهیجان از سد تیم هم‌استانی‌خود، چادرملوی اردکان گذشت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در روز نخست رقابت‌های مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور، تیم‌های مقاومت گلساپوش یزد و چادرملوی اردکان در دیداری جذاب و تماشایی به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه در پایان با برتری گلساپوش در ضربات پنالتی همراه شد.

دو نماینده استان یزد در این دیدار رقابتی نزدیک و پرگل را به نمایش گذاشتند و تلاش دو تیم در وقت قانونی، با تساوی ۴ بر ۴ به پایان رسید تا تعیین تیم پیروز به ضربات پنالتی کشیده شود.

در ادامه، تیم مقاومت گلساپوش یزد با عملکرد بهتر در ضربات پنالتی توانست از سد چادرملوی اردکان بگذرد و پیروزی ارزشمندی را در نخستین روز مرحله نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی به دست آورد.

این دیدار، جدالی تماشایی میان دو نماینده فوتبال ساحلی استان یزد بود؛ مسابقه‌ای که با هشت گل در وقت قانونی و کشیده شدن به ضربات پنالتی، هیجان رقابت‌های مرحله نهایی را به نمایش گذاشت.

با این نتیجه، گلساپوش یزد برنده مصاف هم‌استانی‌ها شد و چادرملوی اردکان نیز رقابت خود را در ادامه مرحله نهایی دنبال خواهد کرد.