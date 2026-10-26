با سردشدن هوا در گزارشی به اهمیت رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز و همچنین ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز تاکید شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛استفاده از وسایل گرمایشی فاقد دودکش استاندارد یا نبود تهویه مناسب، از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث گازگرفتگی است و حتی مسدود شدن دودکش از طریق اجسام کوچک می‌تواند باعث تجمع گاز در محیط شود.

علائم اولیه مسمومیت با مونوکسید کربن شامل سردرد، سرگیجه، تهوع، خواب‌آلودگی و احساس سنگینی در سر است که با بیماری‌هایی مانند آنفلوآنزا اشتباه گرفته می شود، اما بهبود حال فرد پس از خروج از محیط آلوده، یکی از نشانه‌های مهم تشخیص این مسمومیت به شمار می‌رود.

در چنین اوضاعی باید بلافاصله فرد مسموم را به هوای آزاد منتقل ودر‌ها و پنجره‌ها را باز کرد و بدون بازگشت به محل خطر، با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.

استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، بررسی سلامت دودکش‌ها، توجه به رنگ آبی شعله، ایجاد تهویه مناسب در محیط و نصب دستگاه هشدار مونوکسید کربن در منازل به‌ویژه اتاق خواب از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازگرفتگی است.