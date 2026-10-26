رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا هشدار داد: هر شناور متخلفی که به هر علت بخواهد خارج از مسیر تعیین‌شده و ترتیب‌های ایرانی تردد کند، امنیت آن به خطر خواهد افتاد و دچار آسیب جدی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر عبداللهی در بازدید از میزان توانمندی و آمادگی‌ نیرو‌های مسلح در منطقه خلیج فارس، جزایر، تنگه هرمز و سواحل دریای عمان، ضمن تشکر از رزمندگان جان‌ بر کف ارتش، سپاه و بسیج اظهار داشت: نیرو‌های دریایی و زمینی سپاه نسبت به این منطقه و سواحل، تسلط و اشراف کامل دارند و هرگونه تردد در این منطقه تحت مراقبت جدی قرار دارد؛ بر خلاف ادعا‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای سران آمریکا مبنی بر باز و آزاد بودن تنگه هرمز، این آبراه راهبردی به‌طور کامل بسته است و با تسلط و نظارت نیروی دریایی قدرتمند سپاه مدیریت می‌شود.

سرلشکر عبداللهی در بازدید از سواحل دریای عمان نیز اعلام کرد: نیرو‌های دریایی و زمینی ارتش، ضمن برخورداری از آمادگی و روحیه بالا، نسبت به آب‌های آزاد دریای عمان و سواحل آن اشراف و مراقبت کامل دارند و با زیر نظر داشتن همه تحرک‌های دشمن در منطقه، اجازه تردد به شناور‌های متخلف را نمی‌دهند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در این بازدید‌ها که با حضور فرماندهان نیرو‌های دریایی سپاه و ارتش صورت گرفت، گفت: همه منطقه خلیج فارس و جزایر آن، دریای عمان و سواحل آن و شرق و غرب تنگه هرمز با توانمندی بسیار بالا تحت تسلط نیرو‌های مسلح قدرتمند جمهوری اسلامی ایران است و ضمن بسته بودن تنگه هرمز، به هیچ شناوری اجازه داده نمی‌شود که خارج از ترتیب‌های ایرانی در این آبراه راهبردی تردد کند.

سرلشکر عبداللهی هشدار داد: هر شناور متخلفی که به هر علت بخواهد خارج از مسیر تعیین‌شده و ترتیب‌های ایرانی تردد کند، امنیت آن به خطر خواهد افتاد و دچار آسیب جدی خواهد شد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در ادامه اعلام کرد: نیرو‌های مسلح در منطقه خلیج فارس، جزایر، تنگه هرمز و سواحل دریای عمان به مراتب آماده‌تر از گذشته و با تجهیزهای جدید و پیشرفته‌تر از قبل، پرقدرت و مقتدرانه در منطقه حضور دارند و با هرگونه شرارت و تجاوز دشمن با شدت بیش از گذشته مقابله خواهند کرد.