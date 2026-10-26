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«جعفر علیپور» در آیینی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر در آذربایجان غربی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، لقمان خسروپور فرماندار شهرستان پیرانشهر در این آیین با قدردانی از زحمات چندین ساله علیرضا هاتفی دادستان پیشین این شهرستان گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شخصی که توفیق خدمت پیدا میکند باید با تمام توان و قوا خدمت کند، چون مردم ما لایق بهترینها هستند. مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به اجرای سند تحول دستگاه قضایی گفت: هماکنون ارجاع پرونده در دستگاه قضایی به صورت هوشمند انجام میشود. محمد علینژاد افزود: از اول آبانماه در تمامی حوزههای قضایی استان آذربایجان غربی، ضمانتنامهها به صورت الکترونیکی و برخط اخذ میشود.در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات علیرضا هاتفی، جعفر علیپور به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر معرفی شد.