به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، لقمان خسروپور فرماندار شهرستان پیرانشهر در این آیین با قدردانی از زحمات چندین ساله علیرضا هاتفی دادستان پیشین این شهرستان گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شخصی که توفیق خدمت پیدا می‌کند باید با تمام توان و قوا خدمت کند، چون مردم ما لایق بهترین‌ها هستند. مدیرکل دادگستری آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به اجرای سند تحول دستگاه قضایی گفت: هم‌اکنون ارجاع پرونده در دستگاه قضایی به صورت هوشمند انجام می‌شود. محمد علی‌نژاد افزود: از اول آبان‌ماه در تمامی حوزه‌های قضایی استان آذربایجان غربی، ضمانت‌نامه‌ها به صورت الکترونیکی و برخط اخذ می‌شود.در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات علیرضا هاتفی، جعفر علی‌پور به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان پیرانشهر معرفی شد.