به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ تسهیل شد.

بر این اساسدانشگاه‌ها موظف‌اند تأییدیه تحصیلی دانشجویان را حداکثر یک ماه پس از ثبت‌نام به‌صورت سیستمی دریافت کنند.



روشنایی تونل باغان در محور سنندج–مریوان به‌طور کامل تکمیل شد.

معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی کردستان اعلام کرد: برای اجرای روشنایی این تونل به طول یک‌هزار و ۹۵۰ متر، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.



مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از رسیدگی به ۷ هزار و ۳۰۰ پرونده تخلف اقتصادی در هفت ماه نخست امسال خبر داد.



مدیرکل دفتر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی بیمه سلامت از پوشش ۹۰ درصدی هزینه ۷۷ قلم داروی درمان ناباروری خبر داد.



در شهرستان دیواندره از ایجاد هزار و ۹۴۷ فرصت شغلی با پرداخت ۵۲۶ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته خبر داده شد. همچنین اجلاسیه نماز با هدف تجلیل از خادمان این فریضه آذرماه برگزار می‌شود.

هم‌زمان با هفته پدافند غیرعامل نیز ۱۵ برنامه با محوریت ارتقای آمادگی و حفظ زیرساخت‌های حیاتی در شهرستان اجرا می‌شود که نواختن زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان فارابی از جمله آنهاست.